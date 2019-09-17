Жители Пудожа выйдут на митинг в защиту директора школы

В Пудоже пройдет митинг в защиту директора школы №3 Светланы Вшивковой, которую увольняют без объяснения причин.

Администрация Пудожского района согласовала проведение митинга в защиту директора школы №3 Светланы Вшивковой 24 сентября с 12.30 до 14.30 на площадке у здания Пудожского Дома культуры на улице Комсомольской, 5 – на территории от стены здания до пешеходных дорожек со стороны улиц Комсомольской и Карла Маркса.

Ранее организаторы запрашивали разрешение провести митинг на площадке у здания администрации, но власти им отказали, так как заявленное количество участников – 300 человек, по мнению администрации, не поместятся на площадку, где на данный момент проводятся строительные работы.

Ранее сообщалось, что администрация Пудожского района в лице Ладыгина Андрея Владимировича приняла решение о снятии с должности директора школы №3 Вшивковой Светланы Валерьевны без объяснения причин, ссылаясь на статью 278 пункт 2 Трудового Кодекса Российской Федерации. Освободить кресло руководителя Светлана Вшивкова должна будет 29 октября.

Родители учеников третьей пудожской школы считают, что снятие с должности директора учебного заведения негативно скажется на учебном процессе.

В связи с чем пудожане обратились с письмами к главе Карелии Артуру Парфенчикову, министру образования Роману Голубеву, депутату Заксобрания Евгению Ульянову и президенту России Владимиру Путину. Они просят "разобраться в критической ситуации, которая сложилась в их районе".

Также 18 сентября и фракции КПРФ в Законодательном собрании Карелии Евгений Ульянов обратился в прокуратуру и правительство Карелии с просьбой разобраться в ситуации с увольнением директора школы в Пудоже.