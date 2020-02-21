Жители района Петрозаводска предложили решение мусорной проблемы

Горожане предложили усовершенствовать бесконтейнерный сбор мусора, сообщили в Минприроды Карелии.

Что касается сбора ТКО на улицах, расположенных в отдалении от выбранного места, активисты Соломенного предложили свой вариант решения проблемы: уставновить возле домов по ходу движения мусоровозов пластиковые или металлические ёмкости с крышками, которые жители закупят на свои средства.



Это усовершенствует бесконтейнерный сбор мусора, устранит запах и предотвратит растаскивание мусора животными и птицами. Инициативная группа ТОС "Соломенное" вынесет предложение на обсуждение жителями района.

Этот способ хорошо себя зарекомендовал и сможет стать одним из решений для других районов с подобными проблемами в вывозе ТКО.

Ранее Госжилнадзор Карелии оштрафовал регионального оператора по обращению с ТКО за нарушения.