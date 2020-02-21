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Жители района Петрозаводска предложили решение мусорной проблемы

Новости. Общество
18:00, 21 Февраля 2020
фото: © ГКУ РК "Карелприрода"
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Горожане предложили усовершенствовать бесконтейнерный сбор мусора, сообщили в Минприроды Карелии.

Что касается сбора ТКО на улицах, расположенных в отдалении от выбранного места, активисты Соломенного предложили свой вариант решения проблемы: уставновить возле домов по ходу движения мусоровозов пластиковые или металлические ёмкости с крышками, которые жители закупят на свои средства.

Это усовершенствует бесконтейнерный сбор мусора, устранит запах и предотвратит растаскивание мусора животными и птицами. Инициативная группа ТОС "Соломенное" вынесет предложение на обсуждение жителями района.

Этот способ хорошо себя зарекомендовал и сможет стать одним из решений для других районов с подобными проблемами в вывозе ТКО.

Ранее Госжилнадзор Карелии оштрафовал регионального оператора по обращению с ТКО за нарушения.

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Комментарии

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кир
2020-02-21 20:41:09
Там лояльным советской власти самобытным давно участки выделили. Раньше, чем в стране началось массовое дачное строительство. Почему? Потому, что в системе жили, служили социалистическому строю и не выпендривались. Там есть и учОные с Пушкинской, ингермаландцы. Им в окно свои дачи видны. :)
новый
2020-02-21 18:16:09
Будет весьма полезно, ежели соломенские куркули сами будут вывозить свой мусор на свалку на своих куркулятских автомобилях. Пирисосались к городу и требуют постоянно всего. Отдать всех в Прионежье вместе с Зимником и Бараньим берегом, и еще там есть несколько куркулятских домохозяйств в сторону Пиньгубы.
Гость
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