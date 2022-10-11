Жители райцентра на севере Карелии на ночь останутся без воды

В Кеми людям снова отключают воду из-за ремонтных работ, сообщили власти этого района Карелии.

Администрация Кемского района информирует об отключении водоснабжения в Кеми. Воды не будет с 22.00 18 декабря до 08.00 19 декабря.



Во время работ должны заменить три запорные арматуры на центральных магистралях, чтобы разграничивать потоки водоснабжения.



Напомним, воду в райцентре и соседнем Рабочеостровске отключают очень часто.



Ранее в сети появились страшные фотографии нового водопровода в Рабочеостровске, на который выделили восемь миллионов рублей.