Жители райцентра на севере Карелии на ночь останутся без воды

В Кеми людям снова отключают воду из-за ремонтных работ, сообщили власти этого района Карелии.
Администрация Кемского района информирует об отключении водоснабжения в Кеми. Воды не будет с 22.00 18 декабря до 08.00 19 декабря.
Во время работ должны заменить три запорные арматуры на центральных магистралях, чтобы разграничивать потоки водоснабжения.
Напомним, воду в райцентре и соседнем Рабочеостровске отключают очень часто.
Ранее в сети появились страшные фотографии нового водопровода в Рабочеостровске, на который выделили восемь миллионов рублей.
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