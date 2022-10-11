Жителей райцентра в Карелии оставят без воды на 10 часов

Жителям Кеми и Рабочеостровска отключат холодную воду из-за ремонта водопровода, рассказали в администрации Кемского района Карелии.

По причине работ по замене запорной арматуры на водопроводе холодную воду отключат во всей Кеми и Рабочеостровске.



Отключения запланированы с 22.00 19 ноября по 08.00 20 ноября.



Напомним, ранее в сети появились страшные фотографии нового водопровода в Рабочеостровске, на который выделяли восемь миллионов рублей.



В этом поселке регулярно происходят коммунальные аварии. Трубопровод пробовали чинить с помощью скотча, но это результатов не принесло.