Жителей райцентра в Карелии оставят без воды на 10 часов

Жителям Кеми и Рабочеостровска отключат холодную воду из-за ремонта водопровода, рассказали в администрации Кемского района Карелии.
По причине работ по замене запорной арматуры на водопроводе холодную воду отключат во всей Кеми и Рабочеостровске.
Отключения запланированы с 22.00 19 ноября по 08.00 20 ноября.
Напомним, ранее в сети появились страшные фотографии нового водопровода в Рабочеостровске, на который выделяли восемь миллионов рублей.
В этом поселке регулярно происходят коммунальные аварии. Трубопровод пробовали чинить с помощью скотча, но это результатов не принесло.
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