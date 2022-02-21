Жители Санкт-Петербурга создали опасные ситуации на трассе в Карелии

Автоинспекторы остановили нескольких нарушителей на трассе «Кола», сообщили в ГИБДД республики.

Сотрудники Госавтоинспекции Карелии 23 февраля зафиксировали 9 опасных обгонов. Три автомобиля были остановлены в Кондопожском районе на федеральной трассе «Кола».

Нарушителями оказались два жителя Санкт-Петербурга и один петрозаводчанин. Теперь им грозят штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав от 4 до 6 месяцев.

Ранее стало известно, что автоинспекторы Петрозаводска поймали 23 февраля пятерых пьяных водителей.