Жители села в Карелии протестируют против форелеводческого хозяйства на Лексозеро

Жители старинного карельского села Реболы в Муезерском районе обеспокоены планами открыть форелеводческое хозяйство в Лексозеро.

25 сентября в сельском Доме культуры состоится встреча населения с представителями ООО "Лоисто" по внедрение форелеводческого хозяйства в озеро Лексозеро. Объявление об этом на днях разместила специалист администрации Ребольского сельского поселения, пишут в паблике "Экологическая справедливость".



Реболы - наш родной дом!

Местные жители недоумевали: "Почему информация о таком важном событии поселка не дублируется в группе ВК и официальном сайте поселка? Ждем официальный ответ от главы!"

Глава Ребольского сельского поселения Марина Седлецкая 22 сентября в паблике "Реболы - наш родной дом!" озвучила свою позицию: "Представители форелеводческого хозяйства обращались за год моей работы в администрацию уже не один раз. На последней встрече с представителями форелеводческого хозяйства "Лоисто" было предложено собрать население, обсудить всё с людьми. Я не могу брать на себя такую ответственность, в одном лице, не согласовав с односельчанами. Ещё никаких документов нам не подавали. Представители форелеводческого хозяйства хотят понять, стоит им приходить и заниматься бизнесом, или нет".

Как пишут в паблике "Экологическая справедливость", такую позицию можно только приветствовать, хотя вряд ли можно назвать ее официальной. В решении вопросов, касающихся аквакультуры (рыбоводства) муниципальный руководитель юридически не имеет права игнорировать мнение граждан. Хотя рыбоводный участок № 281 на озере Унус Муезерского района был сформирован и передан в аренду без согласования с местными жителями.

"Настораживает ещё и то, что вроде бы "никаких документов нам не подавали" и форелеводы просто "хотят понять, стоит им приходить", а уже всем известно, что речь идёт о трёх рыбоводных участках: "два участка в районе Гафострова, один на больничном мысу (коса), и еще один на Кевриниеми (за сопкой)", - пишут в паблике, призывая земляков быть бдительными.

Жители села Реболы собираются начать сбор подписей против планов форелеводов на озеро Лексозеро.

Ранее глава Карелии запретил создавать рыбоводный участок на озере Пертозеро.