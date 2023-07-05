Жители села в Карелии требуют построить им новую школу

Родители учеников из Заозерья оставили многочисленные комментарии на странице главы Карелии с требованием построить в селе современную школу.

В четверг, 6 июля, глава республики Артур Парфенчиков вместе с министром образования Романом Голубевым должны обсудить вопросы строительства и ремонта средних школ.



Анонс прямого эфира в соцсети Парфенчиков оставил на своей странице. Под этим постом многие жители прионежского села Заозерье потребовали построить им новую школу.



«Здравствуйте, обратите внимание на проблему наших детей села Заозерье, — написала Татьяна Храмова. — С 2020 года вы обещаете нам пристройку начальной школы, чтобы все дети могли поместиться в первую смену. Строительство должно было начаться в 2021 году, а воз и ныне там. Вы кормите нас обещаниями три года, мотивируя отсутствием денег, а дети наши должны учиться по два года подряд во вторую смену. Уже второй год подряд в школу набирают по три первых класса, дети скоро на голове будут сидеть. Или будем вводить третью смену? Мы хотим достойного здорового будущего для наших детей!»



«Наболевший вопрос о строительстве школы в Заозерье, — заявила Нина Снигиревич. — Школа небольшая, ее посещают и жители Заозерья, и жители Соломенного, да и многие ездят в эту школу учиться из Петрозаводска. Дети маленькие, которые учатся во втором классе, должны ходить во вторую смену, и это потому что нет свободных классов. Как можно восьмилетнему ребенку учиться во вторую смену? Они устанут до обеда с этими уроками, выполняя домашнее задание дома, а потом еще и вечер сидеть в стенах школы, а потом мы удивляемся, почему они спят, не слышат учителя и т. д. Прошу выделить финансирование для строительства второго блока школы в Заозерье, место позволяет, исключительно для начальной школы».



В ответ на все жалобы и требования Минобразования и спорта разместило одинаковое сообщение.



«Потребность в строительстве школы в Заозерье будет учтена правительством РК при участии в конкурсных отборах на предоставление субсидий из федерального бюджета в случае их объявления Минпросвещения России. Напомним, что в настоящее время в Прионежском районе завершается строительство школы в поселке Деревянка».



«Мы живем в Заозерье, в этом году сынок пойдет в первый класс, в нашу любимую заозерскую школу, это радостное событие! Но тут же мы с содроганием думаем о второй смене, которая нас ждет со следующего года, — сообщила Юлия Ленина. — Вопрос о здании для начального звена стоит крайне остро, так как деток-первоклашек с каждым годом все больше — Заозерье растет прямо на глазах. И вместо того, чтобы радоваться этому, население хватается за голову, родители нервничают, ученики и педагоги страдают. Вот вы пишите: „В случае одобрения заявки строительство станет возможным“. Хотелось бы знать, что вы сделали, чтобы заявка была одобрена? Вы сделали все возможное и невозможное? Как можно игнорировать вопли недовольных заозерчан уже третий год подряд?!»