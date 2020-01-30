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Жители северного поселка Карелии украли смеситель и потеряли его в снегу

Новости. Криминал
17:20, 30 Января 2020
фото: © pixabay
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В Калевальском районе любители выпить решились на две квартирные кражи, но потеряли один из "трофеев".

По сообщению МВД Карелии, в одном из поселков были совершены квартирные кражи. Поначалу бдительная соседка заметила, что открыта дверь в доме, хозяйка которого проживает в другом месте. Спустя время жители другой улицы обратились к наряду ППСП, рассказав, что в соседнем жилом помещении явно побывал неизвестные.

Как выяснялось, двое безработных приятелей 1987 и 1957 годов рождения искали деньги для покупки алкоголя. Тогда 32-летний участник тандема предложил решение – похитить что-либо. Мужчины отправились в пустующий дом, хозяйка живет в другом городе и бывает в поселке лишь наездами. У дома выяснилось, что окно веранды защищено лишь фрагментом фанеры. Выбив его и высадив дверь, младший обвиняемый проник внутрь и стал подыскивать что-либо ценное. На глаза ему попалась упаковка, на которой красовалось изображение смесителя. С похищенным оба скрылись, обрадованные, что в скором времени смогут приобрести спиртное.

Вспомнили о коробке полтора месяца спустя. Ее изучение обнадежило – в ней хранился новый смеситель для ванны и два водопроводных шланга. С этим 32-летний житель Калевальского района отправился к соседу. Правда, тот не поверил, что мужчина является истинным хозяином смесителя. Настроение оказалось испорченным – смеситель полетел в снег. Примечательно, что и несостоявшийся покупатель и неудачливый сбытчик похищенного позднее пытались найти имущество, но оно исчезло. Его стоимость была оценена в сумму, превышающую 1 500 рублей.

Приятели посетили дом другой односельчанки. Все произошло по аналогичной схеме. Проникшему в дом мужчине вновь на глаза попалась упаковка. Похитив ее, он выбрался из помещения, окликнул своего "часового" и оба скрылись. На этот раз в коробке был обнаружен массажер для головы и глаз. Обвиняемый отправился к еще одному знакомому, который за 200 рублей и две пачки сигарет приобрел аппарат для улучшения здоровья. С учетом износа стоимость этой вещи была оценена в 6 000 рублей. Впоследствии аппарат был изъят полицейскими.

По сообщению МВД Карелии, оба гражданина, промышлявшие кражами в родном поселке, дали признательные показания. 32-летний обвиняемыЙ уже несколько раз попадался на кражах, в настоящее время он содержится под стражей. Его 62-летний подельник ожидает приговора суда под подпиской о невыезде. Материалы уголовного дела направлены в суд.

Ранее жительница Карелии устроила застолье за счет дяди.

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