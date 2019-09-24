Жители Соломенного опять останутся без электричества

Из-за плановых работ на сетях энергетики в четверг отключат электричество на трёх улицах в Соломенном, сообщили в администрации Петрозаводска.

По информации АО "Прионежская сетевая компания", 26 сентября с 10.00 до 16.00 планируется отключение электроэнергии на следующих территориях жилого района Соломенное: ул. Лесопильная, ул. Прибрежная, ул. Пролетарская.

Отключение электроэнергии будет осуществляться в связи с производством работ на объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих АО "Прионежская сетевая компания".