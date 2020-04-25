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25.04.2020 19:07

Жители старинной карельской деревни подготовились к "всеобщей самоизоляции" еще с советских времен

Новости. Общество
15:39, 26 Апреля 2020
фото: В Кинерме. Фото: Ольга Гоккоева
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"Столица на Онего" связалась с жителями исторической деревни Кинерма и поинтересовалась, как повлиял на них карантин, введенный в Карелии из-за эпидемии коронавируса.

Первой на наши вопросы ответила председатель республиканской организации "Дом карельского языка" и член правления финляндского общества "Друзья Кинермы" Ольга Гоккоева.

– Ольга, сильно ли изменилась жизнь в деревне после введения в Карелии режима "всеобщей самоизоляции"?

– Пожалуй, единственное существенное изменение – это то, что мы перестали ходить друг к другу в гости. Общаемся только издалека. Но Кинерма давно оказалась в режиме изоляции, когда ее в советские времена признали неперспективной деревней. Еще в 60-е годы у нас закрыли и школу, и библиотеку, и колхоз, поэтому люди тут привыкли выживать в таких условиях. Мы и без коронавируса старались запасаться продуктами и всем необходимым месяца на три. У мамы моей выращена и картошка, и морковка, и свекла. Масло растительное стоит литрами, можно никуда и не ходить.

Что местная жительница рассказала о туристах, проверках полиции и медицинской помощи, читайте здесь.

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