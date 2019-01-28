Жители Святозера главе Карелии: "Не закрывайте нашу школу!"

Педагоги и учащиеся сельской школы выступили с видеообращением к губернатору.

Жители старинного карельского села Святозеро разместили на канале YouTube видеообращение к главе республики Артуру Парфенчикову с просьбой сохранить их школу. Педагоги и учащиеся общеобразовательного учреждения напомнили губернатору, что прошлом году оно отметило свое 190-летие, а под его крышей сегодня находятся дошкольное образование и школа искусств, фото-киноклуб и народный музей карелов-людиков.

"Дети получают достойное образование, ежегодно участвуют в олимпиадах районного и российского масштаба, в которых занимают призовые места, – рассказали в своем видеообращении жители Святозера. – Выпускники нашей школы поступают в вузы Карелии, Санкт-Петербурга, Москвы и Рязани. По окончанию учебы многие занимают руководящие должности, являются педагогами, врачами, спортсменами, деятелями культуры, которые известны не только в нашей республике, но и за ее пределами. Наша школа живет интересной, насыщенной, активной жизнью. Дети принимают участие во всех культурно-массовых мероприятиях. Школьники постоянно участвуют в исследовательских работах по истории школы и села".

Как отметили жители Святозера, в их школе отремонтирован спортивный зал и построен новый стадион. "Здание школы соответствует всем установленным нормам, а самое главное – что в школе есть сильный педагогический коллектив! Не закрывайте нашу школу! Сохраните жизнь в селе!", – заявили в завершении своего видеообращения к главе Карелии святозерцы.