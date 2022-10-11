Жителя Карелии будут судить за привычку расплачиваться чужой банковской картой

Житель Кондопоги пять раз расплатился чужой банковской картой.

В полицию Кондопожского района поступило заявление о краже от 54-летней местной жительницы.



Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого. Как выяснилось, кондопожанка забыла банковскую карту в магазине. Этим обстоятельством воспользовался другой покупатель. Он забрал чужую собственность и сразу же пошел в магазин алкогольной продукции.



Там с помощью чужой карты он пять раз оплатил покупки. Подозреваемый, 45-летний житель Кондопоги, своими действиями причинил ущерб на сумму 5,5 тысячи рублей.



В полиции он признал вину, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено и расследуется уголовное дело.