Жителя Карелии будут судить за угрозу полицейским

Житель Карелии предстанет перед судом после конфликта с полицией.

Следователи Сортавальского межрайонного следственного отдела СК России по Республике Карелия завершили расследование уголовного дела в отношении 39–летнего местного жителя. Он обвиняется в угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Об этом информирует Следком.

По данным следствия, в декабре прошлого года сотрудники полиции по вызову женщины прибыли во двор жилого дома в Сортавале с целью пресечения противоправных действий обвиняемого, который, по заявлению гражданки, порезал шины ее автомобиля.

Обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, публично высказал в адрес сотрудников полиции угрозу применения насилия.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в совершенном преступлении, объяснил свои действия алкогольным опьянением. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что транспортные полицейские Карелии сняли трех пьяных дебоширов с поездов дальнего следования.