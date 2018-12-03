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Новости. Общество
11:39, 03 Декабря 2018
фото: Pixabay

Жителя Карелии лишили финского сыра на границе

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Житель Суоярви был задержан на границе с Финляндией за перевоз продуктов сверх нормы, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

Направляясь домой из Финляндии через МАПП "Вяртсиля", мужчина перевозил с собой в ручной клади более 21 кг продуктов: 3 упаковки сосисок общим весом 2,7 кг, 3 упаковки сарделек весом 1,2 кг, 4 упаковки ветчины весом 1,6 кг, 8 пачек (4 кг) масла сливочного, 7 упаковок сыра общим весом 7,7 кг, бекон различных производителей: 6 упаковок общим весом более 4 кг.

Все товары были в заводской упаковке. Перевес нормы ввоза готовой животноводческой продукции был установлен в ходе досмотра ручной клади.

В отношении собственника продукции был составлен протокол об административном нарушении. Вся продукция сверх установленной нормы в 5 кг была возвращена на территорию Финляндии.

 

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Комментарии

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кир
2018-12-03 13:17:40
Там сыр возят, здесь ярмаркой белорусской всё заклеили. Никто не управляет бардаком самозанятых.
Мизантроп
2018-12-03 13:40:55
кир, Не сцы Капустин... Рынок все расставит по местам, потерпи еще тридцать лет.
Беня
2018-12-03 12:05:53
Вот привереда, тоже мне: "папу может" он не может :)
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