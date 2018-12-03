Жителя Карелии лишили финского сыра на границе

Житель Суоярви был задержан на границе с Финляндией за перевоз продуктов сверх нормы, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

Направляясь домой из Финляндии через МАПП "Вяртсиля", мужчина перевозил с собой в ручной клади более 21 кг продуктов: 3 упаковки сосисок общим весом 2,7 кг, 3 упаковки сарделек весом 1,2 кг, 4 упаковки ветчины весом 1,6 кг, 8 пачек (4 кг) масла сливочного, 7 упаковок сыра общим весом 7,7 кг, бекон различных производителей: 6 упаковок общим весом более 4 кг.

Все товары были в заводской упаковке. Перевес нормы ввоза готовой животноводческой продукции был установлен в ходе досмотра ручной клади.

В отношении собственника продукции был составлен протокол об административном нарушении. Вся продукция сверх установленной нормы в 5 кг была возвращена на территорию Финляндии.