Жителя Карелии лишили свободы на 10 лет за убийство приятеля

В Сортавальском районе 49-летний мужчина признан виновным в убийстве, сообщили в Следкоме Карелии.

Установлено, что в ноябре 2019 года мужчина распивал спиртное у своего знакомого в поселке Вяртсиля. В ходе застолья мужчины поссорились, и подсудимый с ножом напал на хозяина квартиры, причинив ему множественные ранения.

От полученных травм он скончался на месте происшествия. Злоумышленник попытался сбежать, но не смог.

Жителю Карелии назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее в Карелии осудили рецидивиста, зарезавшего родного отца на глазах у матери.