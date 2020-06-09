Жителя Карелии, обстрелявшего автомобиль приятелей, отправили в колонию строгого режима

В Пудожском районе гражданин осужден за хулиганство, совершенное с применением оружия, сообщили в прокуратуре Карелии.

В ноябре 2019 года четверо жителей республики Татарстан, проезжавшие по служебной необходимости на автомобиле через деревню Авдеево Пудожского района, заехали к ранее знакомому им жителю деревни, который угостил их ужином.

Во время застолья между хозяином и одним из гостей возник конфликт, вследствие чего гости незамедлительно решили ехать дальше.

В это время пьяный 35-летний житель района взял охотничье ружьё не менее пяти раз выстрелил в машину гостей, один из патронов попал в бампер.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее полицейские в Карелии устроили стрельбу по иномарке.