Жителя Карелии осудили за незаконное хранение оружия

Мужчина незаконно приобрел обрез охотничьего двуствольного ружья, сообщили на сайте Прионежского районного суда.

Житель Прионежья нашел обрез ружья в доме брата и незаконно хранил. Сотрудники полиции изъяли оружие из незаконного оборота.

Мужчину приговорили к 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.