Жителя Карелии осудили за смерть приятеля

Мужчину осудили за причинение смерти по неосторожности, сообщили на сайте Суоярвского районного суда.

Пьяный житель Карелии поссорился с приятелем и нанес ему два удара в область головы. Мужчина упал на землю и сильно ударился головой, в результате чего получил закрытую черепно-мозговую травму и умер.



Подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся.



Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год, а также обязал выплатить компенсацию морального вреда в пользу потерпевшей.



Приговор вступил в законную силу.

Ранее житель Петрозаводска забил человека до смерти и выслушал обвинительный вердикт присяжных.