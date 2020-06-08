Жителя Карелии отправили в колонию строгого режима за уклонение от административного надзора

В марте 2018 года в отношении жителя Калевальского района был установлен административный надзор сроком на 2 года, сообщили в прокуратуре Карелии.

В период нахождения под административным надзором 56-летний мужчина неоднократно нарушал правила: в отдел полиции для регистрации не являлся, появлялся в общественных местах в нетрезвом виде.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее жителя Карелии отправили в колонию за нарушение "условки".