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Жителя Карелии отправили в колонию за пьяное вождение

Новости. Криминал
06:40, 04 Февраля 2020
фото: © Антон Новодережкин/ТАСС
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Муезерский районный суд вынес приговор местному жителю за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения с учетом предыдущей судимости.

Как выяснилось в суде, водителя остановил инспектор ДПС, и поскольку тот находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, его отстранили от управления транспортным средством.  Судом было установлено, что водитель ранее уже имел судимость за совершение преступления в состоянии опьянения.

Как сообщается на официальном сайте, Муезерский районный суд признал водителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 5 месяцев с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.

Подсудимый был взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.

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