Жителя Карелии посадили в колонию за "пьяную" езду

Мужчина несколько раз нарушал ПДД и садился за руль пьяным, сообщили на сайте Прионежского районного суда.

Летом 2019 года мужчина, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, вновь пьяным сел за руль.

Суд назначил подсудимому наказание в виде реального срока с лишением права водить машину.