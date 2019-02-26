Жителя Карелии приговорили к обязательным работам за незаконную вырубку деревьев

В Лахденпохском районе мужчина незаконно срубил березы и сосны. Суд приговорил его к обязательным работам, сообщили в прокуратуре Карелии.

В ноябре осужденный на участкового лесничества дважды совершил незаконную рубку деревьев (сосен и берез).

Общий размер ущерба, причиненного государству в лице ГКУ РК "Лахденпохское центральное лесничество", составил более 77,4 тысячи рублей.

Суд приговорил виновного к наказанию в виде 300 часов обязательных работ, а также полностью удовлетворил гражданский иск прокурора.

Кроме того, суд постановил конфисковать и обратить в доход государства орудие преступления – бензопилу Partner Electrolux 350.

Приговор вступил в законную силу.