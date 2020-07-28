Жителя Карелии, разгромившего печь, отправили в психлечебницу

У мужчины обнаружили психическое заболевание, в силу которого он не мог осознавать свои действия в момент совершения преступления, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что 29-летний житель Кеми в декабре 2019 года мужчина вместе со знакомым проник в пустующую квартиру многоквартирного дома и разобрал дровяную печь. Похищенное злоумышленники сдали в пункт приема металлолома. В квартире никто не проживал, дом признан аварийным, однако на момент совершения преступления расселен не был.

Доход от сдачи металлолома составил более одной тысячи рублей рублей.

Суд отправил жителя Карелии на лечение в психиатрическое учреждение.

Ранее жители Карелии сдали в металлолом стокилограммовые вилы.