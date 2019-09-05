Жителя Карелии с сырой свининой задержали на границе

Мужчина пытался провезти в Россию сырую свинину в маринаде, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

В понедельник, 30 августа, житель Карелии направлялся из Финляндии домой и пересекал границу в МАПП "Люття". В ручной клади он вез сырую свинину в маринаде весом 1,5 кг. Мясо находилось в полиэтиленовом пакете без маркировок завода-изготовителя.



Ветеринарных сопроводительных документов и разрешения Россельхознадзора на ввоз у гражданина не было.



Сырая свинина неизвестного происхождения может стать причиной заноса такого опасного для животных заболевания, как африканская чума свиней.



В отношении физического лица был составлен протокол об административном нарушении. Мясо было возвращено в Финляндию.