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Жителя Карелии убили в собственной квартире

Новости. Криминал
12:54, 11 Марта 2020
фото: © Johannes Simon/Getty Images
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Инцидент произошел в феврале в Кеми, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, пьяные 25-летний мужчина и 28-летняя женщина пришли домой к своему знакомому: избили его, а также душили.

В результате потерпевший получил множественные телесные повреждения и скончался на месте происшествия, а обвиняемые скрылись.

Обвиняемые были задержаны.

Злоумышленники заключены под стражу.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ранее жителя Карелии, до смерти забившего сожительницу поленом, отправили в психбольницу.

 

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Комментарии

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