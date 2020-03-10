Жителя Карелии убили в собственной квартире

Инцидент произошел в феврале в Кеми, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, пьяные 25-летний мужчина и 28-летняя женщина пришли домой к своему знакомому: избили его, а также душили.



В результате потерпевший получил множественные телесные повреждения и скончался на месте происшествия, а обвиняемые скрылись.

Обвиняемые были задержаны.

Злоумышленники заключены под стражу.



В настоящее время по делу проводятся следственные действия.



Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ранее жителя Карелии, до смерти забившего сожительницу поленом, отправили в психбольницу.