Жителя Карелии в гостях у пьяной девушки ударили в спину ножом

В Питкярантском районе пьяная гулянка закончилась двумя ударами ножа в спину гостю, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Питкярантского района поступила информация из медучреждения: туда с ножевыми ранениями спины и бедра был доставлен 43-летний житель одной из деревень. По словам пациента, телесные повреждения он получил в гостях.

Участковый полиции выяснил обстоятельства произошедшего. Незадолго до случившегося мужчина отдыхал в баре, затем отправился домой к приятельнице, которая распивала спиртные напитки в компании друзей. К исходу июльской ночи между ним и 34-летним участником застолья произошёл конфликт.

По версии полиции, в ходе выяснения отношений житель Питкярантского района нанёс старшему оппоненту два удара ножом. Очевидцы происшествия вызвали бригаду скорой помощи. В дальнейшем травмы были квалифицированы как лёгкий вред здоровью.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигурант дал признательные показания. Максимальная санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Дознание продолжается.