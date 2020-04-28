Жителя Карелии ждет суд за кражу наград ветерана

В Пряжинском районе будут судить мужчину, укравшего госнаграды, сообщил в прокуратуре Карелии.

В феврале 2020 года 32-летний житель Пряжинского района проник в чужую квартиру и совершил хищение имущества на общую сумму более 5 тысяч рублей.

Кроме того, в результате хищения он незаконно завладел государственными наградами СССР и Российской Федерации, среди которых имелись именной орден Великой Отечественной войны II степени, именная медаль Жукова, а также четыре юбилейные медали, приуроченные к Победе в Великой Отечественной войне.

Все награды принадлежали хозяину квартиры, он их получил в наследство от отца – ветерана войны.

Уголовное дело направлено в Пряжинский районный суд для рассмотрения по существу.