890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Школьники Карелии будут дольше отдыхать в майские праздники
Сегодня 08:20
Власти Карелии опубликовали расширенную онлайн-карту заболевших коронавирусом 2
Сегодня 06:40
Два соседних дома горели утром в Карелии
Сегодня 10:06
В Петрозаводске женщина оставила забывчивую пенсионерку без денег
28.04.2020 18:40
Получили два совета
Новое
Сегодня 15:08
Появилось видео столкновения легковушки и мотоцикла в городе бумажников Карелии
Сегодня 09:43
В России за сутки более 100 человек умерли от Covid-19 2
Сегодня 11:24
Установка 20 новых остановочных павильонов в Петрозаводске обойдется в 2,3 млн рублей 19
28.04.2020 18:00

Жителя Карелии ждет суд за кражу наград ветерана

Новости. Криминал
11:44, 29 Апреля 2020
фото: © Валерий Матыцин/ТАСС
Загрузка...

В Пряжинском районе будут судить мужчину, укравшего госнаграды, сообщил в прокуратуре Карелии.

В феврале 2020 года 32-летний житель Пряжинского района проник в чужую квартиру и совершил хищение имущества на общую сумму более 5 тысяч рублей.

Кроме того, в результате хищения он незаконно завладел государственными наградами СССР и Российской Федерации, среди которых имелись именной орден Великой Отечественной войны II степени, именная медаль Жукова, а также четыре юбилейные медали, приуроченные к Победе в Великой Отечественной войне.

Все награды принадлежали хозяину квартиры, он их получил в наследство от отца – ветерана войны.

Уголовное дело направлено в Пряжинский районный суд для рассмотрения по существу.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.04.2020, 11:47
Запутавшемуся на дороге в Карелии водителю фуры грозит лишение прав
25.04.2020, 10:49
В Карелии очаги COVID-19 выявлены в девяти семьях
28.04.2020, 10:42
В Мурманской области коронавирус диагностировали более чем у тысячи человек
27.04.2020, 09:45
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии
26.04.2020, 09:11
За сутки в Карелии у 12 человек выявили коронавирус
24.04.2020, 08:55
Парфенчиков продлил ограничительные меры в Карелии из-за коронавируса

Чтиво

Сегодня 12:47
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
Сегодня 09:00
Эхо Сандармоха? 14
21.04.2020 16:07
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»