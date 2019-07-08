Жителя Петрозаводска обвиняют в осквернении могил

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Полиция задержала петрозаводчанина, которому инкриминируется надругательство над местами захоронения, сообщает МВД Карелии.
В отдел полиции Петрозаводска обратилась пожилая петрозаводчанка. Проведав могилу усопшего мужа, она обнаружила повреждение части ограды.
По версии полиции, 41-летний петрозаводчанин, проживавший неподалеку от кладбища, не гнушался сбором металлоизделий на территории захоронений. В один из дней он похитил бронзовый элемент и продал его за незначительную сумму.
В настоящее время мужчина находится в следственном изоляторе – ему инкриминируется ряд имущественных преступлений, совершенных на территории Петрозаводска.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 244 УК РФ – "Надругательство над местами захоронения".
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