Жителя Петрозаводска обвиняют в осквернении могил

Полиция задержала петрозаводчанина, которому инкриминируется надругательство над местами захоронения, сообщает МВД Карелии.

В отдел полиции Петрозаводска обратилась пожилая петрозаводчанка. Проведав могилу усопшего мужа, она обнаружила повреждение части ограды.

По версии полиции, 41-летний петрозаводчанин, проживавший неподалеку от кладбища, не гнушался сбором металлоизделий на территории захоронений. В один из дней он похитил бронзовый элемент и продал его за незначительную сумму.

В настоящее время мужчина находится в следственном изоляторе – ему инкриминируется ряд имущественных преступлений, совершенных на территории Петрозаводска.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 244 УК РФ – "Надругательство над местами захоронения".