Жителям аварийного дома в Пудоже вернули переплату за электроэнергию

После жалобы в Госкомитет жителям дома вернули переплату за электроэнергию.

Жителям аварийного дома № 78 по улице Пионерской в г. Пудож удалось вернуть переплату за электроэнергию, сообщили в Госкомитете Карелии по жилищному надзору.

Ранее жительница дома обратилась в Госкомитет с жалобой на неправильные начисления со стороны ресурсоснабжающей организации АО «ТНС энерго Карелия». После тщательной проверки документов, предоставленных компанией, специалисты Госкомитета выявили нарушения в расчетах за общедомовые нужды (ОДН). Оказалось, что плата за электроэнергию, потребляемую на общедомовые нужды, начислялась исходя из показаний общедомового прибора учета, что противоречит действующему законодательству.

Как сообщается, в результате вмешательства Госкомитета, АО «ТНС энерго Карелия» произвело перерасчет платы за период с августа 2021 года по август 2024 года. Сумма переплаты составила 18 779 рублей. С сентября 2024 года расчет платы за электроэнергию для жителей аварийного дома будет производиться в соответствии с утвержденными нормативами потребления.