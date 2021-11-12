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Жителям города в Карелии предложили побыстрее прививаться, если они хотят увидеть новогодний салют

Новости. Общество
15:11, 26 Ноября 2021
фото: Столица на Онего

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Власти Костомукши заявили, что жителей города отделяют от салюта шесть процентов граждан, которые не укололись вакциной от коронавируса.

Глава Костомукшского городского округа Сергей Новгородов заявил, что проведение праздничных новогодних мероприятий в полном объеме будет разрешено, если на территории будет вакцинировано от ковида 80% взрослого населения. Костомукша еще не достигла этого показателя. Об этом информирует паблик местной власти в соцсети.

«Наш показатель на сегодняшний день — 74%. Костомукша всего в 6% от общегородских праздничных мероприятий и самое главное — новогоднего салюта. Так что, решать нам — отметим мы любимый праздник ярко и весело или снова будем сидеть дома», — говорится в тексте сообщения.

Ранее глава Петрозаводска рассказал, когда город украсят к Новому году.

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Комментарии

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