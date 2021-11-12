Жителям города в Карелии предложили побыстрее прививаться, если они хотят увидеть новогодний салют

Власти Костомукши заявили, что жителей города отделяют от салюта шесть процентов граждан, которые не укололись вакциной от коронавируса.

Глава Костомукшского городского округа Сергей Новгородов заявил, что проведение праздничных новогодних мероприятий в полном объеме будет разрешено, если на территории будет вакцинировано от ковида 80% взрослого населения. Костомукша еще не достигла этого показателя. Об этом информирует паблик местной власти в соцсети.

«Наш показатель на сегодняшний день — 74%. Костомукша всего в 6% от общегородских праздничных мероприятий и самое главное — новогоднего салюта. Так что, решать нам — отметим мы любимый праздник ярко и весело или снова будем сидеть дома», — говорится в тексте сообщения.

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