Жителям Херсона, переехавшим жить в Карелию, выделят по 100 тысяч рублей

Правительство республики издало постановление о поддержке жителей Херсона, вынужденно покинувших свои дома — им предоставят выплаты на приобретение жилья и имущества.

Жителям Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшим свои дома и переехавшим жить в Карелию, будет оказана помощь. Это следует из текста постановления Правительства Республики Карелия от 29.11.2022 № 648-П «О порядке реализации мероприятий, направленных на оказание поддержки жителям г. Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на территорию Республики Карелия на постоянное место жительства»

Так, жителям Херсона, приехавшим жить в Карелию, будет единовременно выплачено по 100 тысяч рублей на человека «на обзаведение имуществом».

Кроме того, им будет предоставлена «социальная выплата на приобретение жилого помещения на основании выдаваемого государственного жилищного сертификата».

Размер этой выплаты будет рассчитываться, исходя из нормы общей площади жилья: 33 кв. м. для одного, 44 кв. м. для семьи из двух человек, по 18 кв. м. на каждого члена семьи, состоящей из 3 и более человек.