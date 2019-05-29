Жителям Карелии из-за потепления в Арктике угрожают опасные инфекции, заявляют ученые

Изменение климата в Арктике ведет к росту числа инфекций, а увеличение мошки способствует распространению турялемии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника директора Центрального НИИ эпидемиологии, академика РАН Виктора Малеева.

"С потеплением климата растет число инфекций. Когда идет потепление, увеличивается количество мошки, и она активизируется, а мошка переносит заболевания, такие как туляремия, и чем больше мошки, тем больше случаев туляремии. При таянии мерзлоты часто размораживается загрязненная вода, часть этих вод идет на поверхность. Часто они с инфекцией, в результате увеличивается количество кишечных болезней", - сказал Малеев.

Вспышки туляремии, по его словам, фиксировались в 2017 году в Карелии, на Кольском полуострове и Ханты-Мансийском автономном округе. Как отметил Малеев, в связи с изменением климата в арктических регионах растет число паразитарных заболеваний, клещевого энцефалита и боррелиоза, возрастает вероятность заражения сибирской язвой.

"Есть зоны вечной мерзлоты, где находятся скотомогильники, то есть погибших оленей хоронили глубоко в мерзлоту, а сейчас она оттаивает, - пояснил он. - Яркий пример: в 2016 году была вспышка сибирской язвы на Ямале, когда 36 человек заболело, [среди них] 18 детей, один умер. Причем в связи с традицией употреблять сырую кровь и мясо это была необычная форма сибирской язвы, тяжелая форма с поражением глотки".