Жителям Карелии, потерявшим из-за коронавируса работу, нечем кормить детей

В благотворительный фонд поступило 12 новых писем от семей, которые ждут помощи.

Директор благотворительного фонда "Доброе сердце" Екатерина Никитина сообщила на своей странице в соцсети, что в фонд поступило 12 новых писем от семей, которые ждут помощи.

"В их дом пришла настоящая беда, им нечем кормить детей, написала Екатерина. - В письмах люди описывают стандартные ситуации: потеря работы, запас продуктов питания закончился... Наверное, большинству из нас трудно представить себе весь трагизм положения матери, которой буквально нечем кормить ребенка".

Руководитель благотворительного фонда просит откликнуться и присоединиться к доброй акции.

Желающие оказать помощь в покупке продуктов для детей могут перевести любую сумму на указанные реквизиты.