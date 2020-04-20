Жителям Карелии предлагают поучаствовать в виртуальном квесте

Музей ИЗО начинает виртуальный квест "Путешествие по северному краю", сообщили в Минкультуры Карелии.

Участники квеста (его возрастная категория – 7+), знакомясь с Карелией и выполняя задания, угадывают по две буквы в день и собирают кодовое слово.

Правила участия:

- пройти регистрацию до 10.00 часов 24 апреля, отправив на электронную почту куратора virtkvest@mail.ru (Наталья Санина) ФИО участника(ов), возраст, телефон для связи, адрес электронной почты, в письме необходимо добавить фразу "Даю согласие на обработку моих персональных данных";



- каждый день – 20, 21, 22, 23, 24 апреля – в 10.00 на странице группы музея будут выкладываться задания текущего дня (два вопроса и творческое задание); после выполнения задания запишите первые буквы отгаданных слов; проверьте правильность направления маршрута по приложенной к заданию карте;



- каждый день присылайте ответы куратору на электронную почту не позднее 20.00;



- фотографии творческих работ размещайте в комментариях к посту с заданием, указав ваше имя;



- по прохождении квеста (24 апреля) из 10 собранных букв составьте кодовое слово и отправьте куратору на электронную почту.



Первые три участника, которые выполнят все задания, соберут кодовое слово и отправят его куратору, получат именной виртуальный диплом победителя и сертификат с открытой датой на две персоны на посещение музея (диплом будет отправлен на указанную при регистрации электронную почту) Все участники, которые дойдут до конца маршрута, выполнят все задания, отгадают кодовое слово и вышлют его куратору, получат виртуальный диплом участника.

Творческие работы всех участников войдут в виртуальную выставку, которая будет размещена на сайте музея и в социальных сетях.

Подведение итогов конкурса состоится не позднее 1 мая.