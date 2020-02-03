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Жителям Карелии предлагают проверить концентрацию угарного газа в организме

Новости. Общество
17:20, 03 Февраля 2020
фото: © Gettyimages
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В Петрозаводске пройдет акция "Всемирный день борьбы против рака", сообщили в Минздраве Карелии.

Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики приглашает петрозаводчан и жителей Карелии к участию в акции 5 февраля с 10.00  до 13.00 в городской поликлинике № 1 на Лесном проспекте, 40.

Специалист Республиканского кожно-венерологического диспансера проведет первичную диагностику новообразований кожи и дерматоскопию, а специалисты Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики дадут консультации по здоровому образу жизни, самостоятельному отказу от курения, преодолению стрессовых состояний, определят концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе аппаратом "Смокелайзер" и измерят антропометрические данные у всех желающих.

В акции примут участие члены добровольческой группы взаимопомощи, которые дадут индивидуальные консультации для людей с онкодиагнозом. 

Ранее аппарат для выявления рака груди появился во всех районных больницах Карелии.

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Комментарии

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Беня
2020-02-03 19:01:10
Я знал, шо газы в организме есть, но всегда считал их парниковыми. А они угарные. :) Конандром :)
Гость
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