Жителям Карелии предлагают проверить концентрацию угарного газа в организме

В Петрозаводске пройдет акция "Всемирный день борьбы против рака", сообщили в Минздраве Карелии.

Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики приглашает петрозаводчан и жителей Карелии к участию в акции 5 февраля с 10.00 до 13.00 в городской поликлинике № 1 на Лесном проспекте, 40.

Специалист Республиканского кожно-венерологического диспансера проведет первичную диагностику новообразований кожи и дерматоскопию, а специалисты Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики дадут консультации по здоровому образу жизни, самостоятельному отказу от курения, преодолению стрессовых состояний, определят концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе аппаратом "Смокелайзер" и измерят антропометрические данные у всех желающих.

В акции примут участие члены добровольческой группы взаимопомощи, которые дадут индивидуальные консультации для людей с онкодиагнозом.

Ранее аппарат для выявления рака груди появился во всех районных больницах Карелии.