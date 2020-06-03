Жителям Карелии предлагают спеть государственный гимн России

В республике 12 июня пройдут общероссийские акции, многие из них будут организованы онлайн, сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии.

Главными событиями праздника станут флешмоб "Окна России", общероссийское исполнение государственного гимна, а также Всероссийский донорский марафон. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и запретом массовых мероприятий многие акции пройдут в online-формате.

Участниками флешмоба "Окна России" могут стать все желающие. Для этого необходимо разместить на окнах домов наклейки и рисунки, посвященные празднику, а затем сфотографировать и выложить в соцсети с хештегом #ОкнаРоссии, дополняя изображения рассказом о своем городе, дворе, малой Родине.

Также в Карелии в рамках акции "Флаги России" в окнах и на балконах домов по всей стране будут вывешены российские триколоры.

Жители республики смогут присоединиться к общероссийскому исполнению государственного гимна.

Желающие стать участниками Всероссийского донорского марафона, который будет проводиться с 8 по 15 июня, могут предварительно записаться на процедуру по телефону Республиканской станции переливания крови: 76-42-65.

Еще одним мероприятием Дня России станет фестиваль граффити. Уличные художники изобразят на стенах зданий современных героев: врачей, ученых, волонтеров, социальных работников.

Ранее сообщалось, что власти Карелии отказались от пышного празднования 100-летия республики.