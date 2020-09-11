Жителям Карелии предлагают выбрать лучшего участкового

В пятницу, 11 сентября, жители Карелии приступили к голосованию за лучшего участкового уполномоченного полиции, сообщили в республиканском МВД.

Конкурс МВД России "Народный участковый – 2020" стартовал, по традиции, в онлайн-формате.

Жители Карелии на сайте регионального ведомства могут ознакомиться с анкетами участников, и выбрать понравившегося, авторизировавшись в одной и соцсетей.

Всего представлено 15 кандидатов. Тот, кто наберет больше всего голосов до 16 октября, представит Карелию на всероссийском этапе.

Награждение победителя и призеров конкурса состоится в Министерстве внутренних дел России в канун Дня участкового уполномоченного полиции, который отмечается 17 ноября.