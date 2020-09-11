Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске ищут очевидцев ДТП, в котором пострадал пешеход (ВИДЕО) 1
11.09.2020 16:02
Отопительный сезон стартует в одном из городов Карелии с понедельника 13
11.09.2020 14:17
Следком Карелии попросил суд продлить арест Геннадия Боднарчука еще на два месяца 12
11.09.2020 13:28
В Петрозаводске за прививками выстраиваются большие очереди (ФОТОФАКТ) 5
11.09.2020 15:51
Назван главный осенний продукт для похудения
11.09.2020 19:10

Жителям Карелии предлагают выбрать лучшего участкового

Новости. Общество
10:00, 12 Сентября 2020
фото: © Александр Сайганов/ТАСС
Загрузка...

В пятницу, 11 сентября, жители Карелии приступили к голосованию за лучшего участкового уполномоченного полиции, сообщили в республиканском МВД.

Конкурс МВД России "Народный участковый – 2020" стартовал, по традиции, в онлайн-формате.

Жители Карелии на сайте регионального ведомства могут ознакомиться с анкетами участников, и выбрать понравившегося, авторизировавшись в одной и соцсетей.

Всего представлено 15 кандидатов. Тот, кто наберет больше всего голосов до 16 октября, представит Карелию на всероссийском этапе.

Награждение победителя и призеров конкурса состоится в Министерстве внутренних дел России в канун Дня участкового уполномоченного полиции, который отмечается 17 ноября.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
drug
2020-09-12 10:05:35
Смешно - голосовать наверно будут одни полицейские.
За свою жизнь, я дважды видел своего участкового - неуловимые и тайные полицейские.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.09.2020, 06:40
"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"
06.09.2020, 16:28
Украинец собирает до 130 кг черники в день и за два месяца в Финляндии заработал 8,5 тыс. евро
05.09.2020, 15:45
Машина Росгвардии пошла на таран в Петрозаводске (ВИДЕО)
08.09.2020, 08:20
Парфенчиков рассказал, когда в Карелии включат отопление
08.09.2020, 08:50
Более 30 новых случаев COVID-19 подтверждено в Карелии
09.09.2020, 12:33
Опубликованы кадры с места жесткого ДТП в Петрозаводске: водителя вырезали из разбитой машины (ВИДЕО)

Чтиво

10.09.2020 15:38
Без политики
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
Увы, COVID-19 не дремлет: в осенне-зимний период возможен новый всплеск заболеваемости.
Пазлы из разных наборов 4
10.09.2020 15:14
Как я болела коронавирусом 5
09.09.2020 11:32
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»