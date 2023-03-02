Жителям Карелии предлагают жаловаться в прокуратуру на завышенные счета за коммуналку

Прокуратура республики проверяет обоснованность начисляемой платы за коммунальные услуги.

В надзорном ведомстве продолжает работу «Горячая линия» в сфере теплоснабжения. Жители республики могут обратиться не только по фактам некачественного оказания коммунальных услуг, но и по вопросам обоснованности начисляемой платы за такие услуги, сообщили в прокуратуре Карелии.

«В случае, если, по мнению граждан, вносимая ими совокупная плата за коммунальные услуги значительно возросла в связи с изменением тарифов или по иным основаниям, соответствующее обращение можно направить на электронную почту «Горячей линии» - teplo@10.mailop.ru», - говорится в сообщении ведомства.

При обращении рекомендуется прилагать квитанции по всем коммунальным услугам за октябрь или ноябрь 2022 года и один из последующих месяцев.

Специалисты надзорного ведомства проведут проверку по всем поступившим обращениям по вопросам оплаты за ЖКХ.

Также обращение по указанным вопросам в рабочие часы можно подать по телефонам 8 (8142) 717-854 и 717-857.

Ранее сообщалось, тарифы на коммунальные услуги в Карелии не будут повышаться до 2024 года.