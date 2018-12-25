Жителям Карелии рассказали, как не остаться в Новый год без глаз

Врач Офтальмологического центра Карелии рассказал, что делать, если вам прилетела в глаз пробка от шампанского или искра бенгальского огня, а также объяснил, что может произойти со зрением человека, который никогда не пил и не курил, а в Новый год решил попробовать все и сразу.

Интервью о том, как отпраздновать Новый год и не потерять зрение, дал врач-офтальмолог глазной клиники Карелии Андрей Александрович Воронцов.

По его словам, практика новогодних дежурств показывает, что на протяжении праздников почти каждый день приходят люди с травмами глаз.

"Если говорить о наиболее случающихся травмах глаз в новогодние праздники, то это, конечно, травмы, полученные в результате неосторожного открытия шампанского и при запуске фейрверков, к которым относятся бенгальские огни и петарды, - сказал доктор Воронцов. – Бывало, что в офтальмологическое отделение привозили молодых людей, которые ослепли в результате алкогольно-табачной интоксикации. Это как раз тот случай, когда человек не пил, не курил, а в Новый год решил попробовать все и сразу. Слепота в данном случае - это такая мгновенная реакция зрительного нерва на токсины".

Что делать, если вам в глаз прилетела пробка из-под шампанского или попала искра от бенгальского огня, читайте здесь.