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Жителям Карелии рассказали, как воспользоваться услугами Почты России из дома

Новости. Общество
18:00, 16 Апреля 2020
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Почта России подготовила список бесконтактных сервисов, сообщили в правительстве Карелии.

Получение посылок, не выходя из дома: специальный раздел с курьерской доставкой есть на сайте pochta.ru, а в мобильном приложении или в личном кабинете можно выбрать отправление и заказать доставку курьером или почтальоном. Отправка посылок онлайн дает возможность сдать её в отделении без очереди.

Простая электронная подпись поможет избежать заполнения бумажных извещений. Это ускоряет получение посылок в отделении. Подключить услугу также можно на сайте.

Электронные заказные письма позволяют получать и отправлять официальные письма в адрес госорганов, организаций и физических лиц через свой личный кабинет на сайте Почты России.

Там же можно оформить подписки на печатные издания.

Подключение к сервису абонементного ящика происходит через сайт, при этом получение корреспонденции будет осуществляться в личную ячейку в отделении почтовой связи по указанному клиентом адресу.

Напомним, в Петрозаводске отделение почты собрало длинную очередь из самоизолировавшихся граждан.

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