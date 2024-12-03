Жителям Карелии рассказали об изменениях в движении поездов в новогодние праздники

В соцсети сообщили о назначении около десятка дополнительных поездов в направлении на Москву и на Санкт-Петербург.

На период новогодних каникул назначено около десятка дополнительных поездов в направлении на Москву и на Санкт-Петербург, пишет паблик Петрозаводск транспортный-все расписания.

Как отметили в сообществе, большинство поездов отправится из Мурманска, но некоторые будут стартовать из карельской столицы. Кроме того, один поезд будет продлен в отдельные даты из Петербурга до Пскова.

Некоторые «мурманские» поезда не будут останавливаться в Карелии на таких станциях, как Чупа, Лоухи, Надвоицы, Сегежа и Кондопога. А поезда, следующие до СПб и через СПБ — почти все будут прибывать в город на Неве на Ладожский вокзал, но один поезд прибудет на Московский вокзал, а еще один — на Витебский (в Москву же все поезда будут прибывать по-прежнему только на Ленинградский вокзал), подчеркнули в источнике.

Таким образом, назначены следующие скорые поезда:

— № 241А «Мурманск — Москва с заходом в С.-Петербург», проследует через Петрозаводск 29 и 31 декабря, а также 2, 11, 12 и 13 января, следующим расписанием: приб. в Петрозаводск в 08.21, отпр. из Петрозаводска в 08.51, приб. в СПб на Ладожский вокзал в 15.18, отпр. из СПб в 15.33, приб. в Москву на следующий день в 04.15 (отпр. этого же поезда со станций: Чупа в 22.15 накануне дня прибытия в Петрозаводск, Лоухи также накануне в 22.44, Кемь в 01.10, Беломорск в 02.10, Надвоицы в 03.35, Сегежа в 03.58, Медгора в 05.55, Кондопога без остановки);

— под тем же номером 241А, но уже в сообщении «Мурманск — Москва», то есть без захода в СПб, этот поезд проследует через Петрозаводск только 31 декабря следующим расписанием: приб. в Петрозаводск в 09.50, отпр. из Петрозаводска в 10.15, приб. в Москву в тот же день, 31 декабря, в 23.47, отпр. этого же поезда со станций: Чупа в 22.18 (30.12), Лоухи также 30 декабря в 22.55, Кемь в 02.10, Беломорск в 03.08, Надвоицы в 04.27, Сегежа в 04.53, Медгора в 07.05, Кондопога в 09.00);

— № 933А «Мурманск — Москва», проследует через Петрозаводск 1 и 2 января, и ежедневно с 4 по 10 января, следующим расписанием: приб. в Петрозаводск в 08:21, отпр. из Петрозаводска в 08:51, приб. в СПб на Ладожский вокзал в 15:18, отпр. из СПб в 15:33, приб. в Москву на следующий день в 04:15 (отпр. этого же поезда со станций: Чупа без остановки, Лоухи тоже без остановки — между Кандалакшей и Кемью у этого поезда вообще нет никаких остановок, Кемь в 02:10, Беломорск в 03:08, Надвоицы в 04:27, Сегежа в 04:53, Медгора в 07:05, Кондопога в 09:00);

— № 211А «Петрозаводск — Москва с заходом в С.-Петербург», отправится из Петрозаводска только 12 января в 13:40, приб. на Ладожский вокзал СПб в 20:20, отпр. из СПб в 21:05, приб. в Москву 13 января в 04:40;

— № 205У «Мурманск — С.-Петербург ВИТЕБСКИЙ» (его маршрут пройдет после Волховстроя-2 кружностью через Тигоду — Чудово-Кировское — Тосно — Новолисино, без тарифных остановок после Волхова), данный поезд проследует через Петрозаводск только 27 декабря, следующим расписанием: приб. в Петрозаводск в 13.12, отпр. из Петрозаводска в 13.42, приб. в СПб на ВИТЕБСКИЙ вокзал в 23.22 (отпр. этого же поезда со станций: Чупа в 02.32, Лоухи в 03.04, Кемь в 05.46, Беломорск в 06.50, Надвоицы без остановки, Сегежа без остановки, Медгора в 10.37, Кондопога без остановки);

— № 261В «Мурманск — С.-Петербург ГЛАВНЫЙ», проследует через Петрозаводск только 4 января, следующим расписанием: приб. в Петрозаводск в 13.12, отпр. из Петрозаводска в 13.42, приб. в СПб на МОСКОВСКИЙ вокзал в 20.50 (отпр. этого же поезда со станций: Чупа в 02.32, Лоухи в 03.02, Кемь в 05.39, Беломорск в 06.50, Надвоицы без остановки, Сегежа без остановки, Медгора в 10.37, Кондопога без остановки);

— № 201А «Мурманск — С.-Петербург Ладожский», проследует через Петрозаводск 28 декабря, а в январе — 02, 05, 07, 08, 10, 12 и 13 числа, следующим расписанием: приб. в Петрозаводск в 15:38, отпр. из Петрозаводска в 16:03, приб. в СПб на Ладожский вокзал в 23:15 (отпр. этого же поезда со станций: Чупа в 04:37, Лоухи в 05:14, Кемь в 08:32, Беломорск в 09:50, Надвоицы без остановки, Сегежа без остановки, Медгора в 13:08, Кондопога без остановки);

— № 221У «Петрозаводск — С.-Петербург — Петрозаводск» (это двухэтажный «кольцевой» поезд, на который любители чисто ж/д путешествий или даже романтических поездок могут приобрести билеты из Петрозаводска в Петрозаводск же, с примерно часовой стоянкой в Питере), данный состав отправится из Петрозаводска 28 и 29 декабря, а также 07 и 08 января, следующим расписанием: отпр. из Петрозаводска в 17:00, приб. в СПб на Ладожский вокзал в 23:41, отпр. с Ладожского вокзала в 00:44 и возвращение в Петрозаводск в 08:10 — разумеется, уже на следующий день;

— № 091А «Мурманск — Москва», проследует через Петрозаводск ежедневно с 21 декабря по 13 января, следующим расписанием: приб. в Петрозаводск в 20:33, отпр. из Петрозаводска в 20:58, приб. в Москву на следующий день в 10:31 (отпр. этого же поезда со станций: Чупа в 06:01, Лоухи в 06:43, Кемь в 10:00, Беломорск в 11:28, Надвоицы в 13:42, Сегежа в 14:35, Медгора в 17:27, Кондопога в 19:42).

Изменено расписание следующего поезда:

— скорый поезд «ласточка» № 805В сообщением «Петрозаводск — С.-Петербург» только 31 декабря отправится из Петрозаводска в 13.59 (вместо 18.05 по неизменённому расписанию) и прибудет в СПб на Ладожский вокзал в 19:56.

Изменена также периодичность движения поезда:

— скорый «ночной» поезд № 111А «Петрозаводск — С.-Петербург» (отправлением из Птз в 22:40 и прибытием в СПб в 05:30), который обычно в ходу только по пятницам и воскресеньям, в период с 23 декабря по 09 января отправится из Петрозаводска по следующим датам: 28 и 30 декабря, с 01 по 05 января ежедневно, и ещё 08 января (он будет в ходу ещё 27.12, 29.12, 06.01 и 07:01, но с продлением до Пскова, см. ниже п.4)

Продление маршрута поезда:

— тот же скорый «ночной» поезд «Петрозаводск — С.-Петербург» продлен до Пскова и будет следовать под номером 213Ь в сообщении «Петрозаводск — Псков», отправлением из Птз в 22:40 по следующим датам 27 и 29 декабря, а также 06 и 07 января (приб. на Ладожский вокзал СПБ на следующий день в 05:30, отпр. из СПб в 07:09, приб. в Псков в 11:35).