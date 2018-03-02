Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:49, 02 Марта 2018

Жителям Карелии расскажут все о комфортной городской среде

По теме

Бывшему директору МУП ПЭС Павлу Сандбергу снова грозит уголовное преследование
02.03.18 16:51
Суд простил браконьеров, которых пограничники поймали в Карелии
02.03.18 16:26
Госавтоинспекция Карелии призывает водителей к осторожности: дорожные условия будут сложными
02.03.18 16:16
Все новости
Загрузка...

Масштабный форум, посвященный этой теме, пройдет 5 марта в Национальном театре.

Форум "Комфортная городская среда" обещает объединить активных жителей республики, дизайнеров, представителей общественных организаций, молодежных и студенческих групп, руководителей органов исполнительной власти и муниципалитетов и стать площадкой для обсуждения идей по повышению комфорта городской среды и качества жизни.

Форум откроет Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. Об итогах реализации проекта "Комфортная городская среда" расскажет министр строительства, ЖКХ и энергетики РК Олег Ермолаев.

Своим опытом участия в федеральном проекте поделятся представители районов Карелии. О современных подходах к благоустройству городских территорий расскажут известные дизайнеры. Вниманию посетителей будет представлена выставка элементов благоустройства дворов, общественных пространств.  Посетители форума также смогут увидеть выставку дизайн-проектов общественных пространств, которые примут участие в рейтинговом голосовании.

Форум будет работать с 9 до 17 часов. В программе – выступления руководителей общественных организаций, инициативных групп, руководителей поселений республики, ученых, дизайнеров, предпринимателей.

Подробная программа опубликована здесь.

По теме

Бывшему директору МУП ПЭС Павлу Сандбергу снова грозит уголовное преследование
02.03.18 16:51
Суд простил браконьеров, которых пограничники поймали в Карелии
02.03.18 16:26
Госавтоинспекция Карелии призывает водителей к осторожности: дорожные условия будут сложными
02.03.18 16:16
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-03-02 11:33:05
Беня, у нас тут один активист уже начал с божьей помощью метро возле Драмтеатра прокладывать.
Беня
2018-03-02 11:11:34
В целом соглашусь с товарищем sergo.
Ежели уж таки решили шото делать, то начинать надо с главного. А шо у нас главное? Заборчики, мы можем жить без заборчиков? Таки да, можем, очень даже. Может тогда фонтанчики, вот без точно никак? Да нет, фонтанчики вообще до синей трубы, у нас пол года ледяная гиперборея вокруг. А-а-а! Газончики самое главное, вот, например, коллега кир без газончиков не может.
ИМХО самое главное здесь и сейчас это транспортная инфраструктура. По городу ни-проехать-ни-пройти. Надо увеличивать связанность, может туннелей нарыть или еще дюжину мостов и эстакад построить... Надо сделать велодорожки (бенчмарк демократии :) ), лисапедисты уже достали лезть под колеса. Надо делать парковки для личного трансторта, народ паркуется как попало, потому шо местами реально негде. Достали запаркованные где попало фуры и магнитовские полуприцепы. Надо понаделать на подъезде к городу тракстопов для грузовиков и вон всех их города, пусть там стоят. Надо шото сделать с пешеходниками, если идти строго по ПДД, по городу фиг пройдешь, волей-неволей придется лезть на дорогу.
Надо шото делать со сбором мусора. Урн в городе как-то маловато. Мусорок для бытового мусора тоже. После того как у нас забили травить грызунов, борьба с грызунами превратилась в борьбу с мусорками. А крысы или мусорка в полкилометре от дома это нихрена не комфорт.
В целом по городу грязища и пылища. Каждый май - пыльные бури. Если ветер чуть сильнее - чувствуешь песок на зубах.
Может кому-то это и нравится, меня достали собацкие говна, киснущие каждую весну просто везде. Надо делать площадки для выгула собак, если собачники хотят походить по говну - всех туда.
И так далее, и так далее...
А дизайнеров и прочих творцов гламурных безделиц - пинков под зад и гнать взашеи... Надо делать шото насущное :)
deep
2018-03-02 10:38:23
забыли одно слово: ДОСТУПНАЯ комфортная среда. Видать кокс еще не доехал.
sergo
2018-03-02 10:11:25
Болтать не мешки ворочать.
Болтают много, толку ноль.
Пока власть коррумпированна с бизнесом, вместо комфортной среды. всегда будет как на Интернационалистов. Где вместо спортивно-прогулочного места, уже построили две высотки и скоро еще две построят. В результате ни места для спорта и отдыха, ни парковок. А какие красивые проекты несколько лет назад показывали. Прямо как на картинке в этой статье.
кир
2018-03-02 10:03:49
Всё фигня, пока законом не запретите парковку автомобилей во дворах и на газонах. Этот вопрос в мирное время вам не решить никогда.
Беня
2018-03-02 10:28:20
кир, ваш газоны это мелочь, тьфу на них и авто сверху
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.02.2018, 09:29
Морозы в Карелии отступят к весне
25.02.2018, 13:41
ВИДЕО: Жесткое ДТП случилось в центре Петрозаводска
26.02.2018, 13:16
"Мы живем как после войны"
26.02.2018, 19:10
Коллекцию летней обуви от Аллы Пугачевой назвали "откровенной безвкусицей"
24.02.2018, 13:12
В Карелии погиб пассажир самодельного транспортного средства
28.02.2018, 16:13
Обвиняемый во взятках Галкин приговорен к 12 годам колонии строгого режима

Аналитика

01.03.2018 15:55
Обществоведение
Куда везут собранный в Петрозаводске снег: любопытные фото и видео 4
В распоряжении "Столицы на Онего" оказались фото и видео, свидетельствующие о том, что собранный на Гоголевском мосту снег складируют в нескольких километрах от Петрозаводска - вдоль дороги, прямо у остановки.
Как правильно выбрать квартиру?
01.03.2018 13:06
"А вдруг метеорит прилетит?" 4
27.02.2018 11:23
"Мы живем как после войны" 11
26.02.2018 13:16
В погоне за явкой 4
26.02.2018 12:52
Вся аналитика

Чтиво

01.03.2018 12:49
Без политики
Баба с пакетами 6
Никто не должен потеряться в Петрозаводске. Особенно, фрики.
Когда на душе песенно
01.03.2018 09:56
Высокие технологии во имя здоровья 
28.02.2018 16:19
"Переобуваются в прыжке"
28.02.2018 14:36
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым от 1.03
01.03.2018 16:48
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»