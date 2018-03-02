Жителям Карелии расскажут все о комфортной городской среде

Масштабный форум, посвященный этой теме, пройдет 5 марта в Национальном театре.

Форум "Комфортная городская среда" обещает объединить активных жителей республики, дизайнеров, представителей общественных организаций, молодежных и студенческих групп, руководителей органов исполнительной власти и муниципалитетов и стать площадкой для обсуждения идей по повышению комфорта городской среды и качества жизни.

Форум откроет Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. Об итогах реализации проекта "Комфортная городская среда" расскажет министр строительства, ЖКХ и энергетики РК Олег Ермолаев.

Своим опытом участия в федеральном проекте поделятся представители районов Карелии. О современных подходах к благоустройству городских территорий расскажут известные дизайнеры. Вниманию посетителей будет представлена выставка элементов благоустройства дворов, общественных пространств. Посетители форума также смогут увидеть выставку дизайн-проектов общественных пространств, которые примут участие в рейтинговом голосовании.

Форум будет работать с 9 до 17 часов. В программе – выступления руководителей общественных организаций, инициативных групп, руководителей поселений республики, ученых, дизайнеров, предпринимателей.

Подробная программа опубликована здесь.