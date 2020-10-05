Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Пузырь лопнет: эксперт предсказал скорый ипотечный кризис в России 2
05.10.2020 21:05
Власти Петрозаводска не принимают у подрядчика тротуары, превращающиеся после дождя в реки 22
Сегодня 07:15
Власти намерены увеличить поддержку бедных семей 3
05.10.2020 20:40
"Калитки Северо-Запада" пришлись в Карелии не по вкусу 1
Сегодня 10:19
Рыбак утонул на озере в Карелии 2
05.10.2020 16:07

Жителям Карелии в сентябре стало проще найти новую работу

Новости. Общество
14:16, 06 Октября 2020
фото: Марина Лысцева/ТАСC
Загрузка...

Число ищущих работу жителей Карелии сокращается, а количество вакансий остается на прежнем уровне, что приводит к снижению напряженности на рынке труда.

Такой вывод следует из анализа вакансий и резюме, размещенных на сайте рекрутингового агентства HeadHunter Северо-Запада с 1 по 30 сентября 2020 года.

Число предложений о работе в Карелии в сентябре не изменилось по сравнению с августом. Самый высокий спрос сохраняется на представителей сферы продаж – 33% от всех возможных вариантов занятости, рабочий персонал – 14%, медиков – 12%, соискателей в сфере транспорта и логистики, начинающих специалистов и студентов – по 10%.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-10-06 15:16:34
Желаемое выдаётся за действительное, так и живём в сплошном вранье.
протестанутый
2020-10-06 14:56:19
агрекалчнутые "интеллектуалы" и местечковые балетмейстеры все равно работать не будут. Им лишь бы стишки вслух читать, да вокруг железного столба хороводы исполнять. На большее не способны.
кир
2020-10-06 14:32:02
Одобряю, когда увидел двух крепких, ещё молодых мужиков в выданной зелёной форме азартно убирали двор жилого дома. Работать надо на любых работах.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.09.2020, 13:18
Парфенчиков высказался о введении дистанционного обучения в школах Карелии
29.09.2020, 16:57
Верховный суд Карелии отправил Юрия Дмитриева за решетку на 13 лет
04.10.2020, 13:15
Один из двух детей, сбитых в центре Петрозаводска, находится в реанимации
04.10.2020, 12:01
Водитель сбил выбежавших на дорогу детей в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
05.10.2020, 13:13
Отремонтированные тротуары в Петрозаводске превратились в реки (ФОТО)
01.10.2020, 10:35
В Петрозаводске открыли стелу воинской славы с грамматическими ошибками на барельефах

Аналитика

05.10.2020 11:21
Обществоведение
Гинеколог Алексей Иванов: "Мы заинтересованы, чтобы женщины оперировались в Карелии"
Петрозаводский гинеколог Алексей Иванов о деликатных женских проблемах, новых методиках и любви к профессии.
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на COVID-19 всего за 30 минут
01.10.2020 10:05
В Карелии могут появиться частные лесовладельцы 3
29.09.2020 15:46
"Социальный эффект" 1
29.09.2020 12:55
В эпицентре "свинской" деятельности
29.09.2020 12:10
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:19
Без политики
"Калитки Северо-Запада" пришлись в Карелии не по вкусу 1
Российский участник международного проекта по развитию гастрономического туризма попросил прекратить распространение буклета с рецептами.
"Это было великое закрытие!" 12
02.10.2020 12:50
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 17
23.09.2020 11:38
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»