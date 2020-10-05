Жителям Карелии в сентябре стало проще найти новую работу

Число ищущих работу жителей Карелии сокращается, а количество вакансий остается на прежнем уровне, что приводит к снижению напряженности на рынке труда.

Такой вывод следует из анализа вакансий и резюме, размещенных на сайте рекрутингового агентства HeadHunter Северо-Запада с 1 по 30 сентября 2020 года.

Число предложений о работе в Карелии в сентябре не изменилось по сравнению с августом. Самый высокий спрос сохраняется на представителей сферы продаж – 33% от всех возможных вариантов занятости, рабочий персонал – 14%, медиков – 12%, соискателей в сфере транспорта и логистики, начинающих специалистов и студентов – по 10%. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".