Жителям Петрозаводска начали выдавать шапочки на «Лыжню России»

На Кургане начала работать комиссия по допуску участников на «Лыжню России».

В Петрозаводске работает комиссия по допуску участников на «Лыжню России», сообщили в центре спортивной подготовки.



«Сегодня мы встречаем первых участников. Проверяем документы, выдаем шапочки и стартовые номера. Обращаем внимание, что количество шапочек - ограничено, поэтому советуем не тянуть до 10 февраля и приходить за ними пораньше», - говорится в сообщении центра.



Напоминаем, принять участие в массовой лыжной гонке, которая состоится 11 февраля, могут все желающие, независимо от возраста и опыта в лыжном спорте.



В программе «Лыжни России»:



- забег на дистанцию пять километров (юноши и девушки 2005 года рождения и младше) и на 10 километров (мужчины и женщины 2004 года рождения и старше);



- массовый забег на дистанцию 500 метров без учета времени для дошкольников;



- массовый забег на дистанцию 3 300 метров без учета времени.



Дистанции 1 км, 2 км и 3 км будут организованы для желающих пройти тестирование в рамках комплекса ГТО.



Отметим, что при подаче заявки необходимо предоставить следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования.



Комиссия по допуску участников работает с 6 по 10 февраля по адресу: Петрозаводск, Курганский проезд, 3.



В день старта, 11 февраля, регистрации участников не будет, говорится в сообщении центра спортивной подготовки.