Жителям Петрозаводска напомнили о запрете выхода на лед

Администрация Петрозаводска напоминает жителям и гостям карельской столицы о запрете выхода на водоемы.

Как отметили в мэрии, на данный момент ледовое покрытие в Петрозаводске сформировалось на Ключевском карьере, на Логмозере и на Четырёхвëрстном озере. Тем не менее, выходить на него нужно с осторожностью. Следует учитывать погодные условия, быть внимательными, избегать большого скопления людей. Нельзя допускать к водоемам детей. На Онежском озере ледовый покров пока не сформировался. Выход на него категорически запрещён.

В период формирования ледового покрова (до толщины в 10 см) любые прогулки по акватории могут привести к непоправимым последствиям. Также запрещен выезд на лед на автотранспорте и специализированной технике. За нарушение данных правил предусмотрена административная ответственность.

Ранее сообщалось, мужчина провалился под лед недалеко от Кижей в Карелии.