Жителям Петрозаводска напомнят о неоплаченных штрафах

В столице Карелии проходит операция «Штраф», сообщили в МВД Карелии.

С 17 по 28 января на территории Петрозаводска проводятся профилактические мероприятия, направленные на информирование граждан об имеющейся задолженности по административным штрафам, порядке уплаты и ответственности за несвоевременную уплату.

В МВД республики напомнили, что согласно законодательству административный штраф должен быть уплачен гражданином, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу. По истечении этого срока должностное лицо, вынесшее постановление, направляет соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю.

Кроме того, гражданин, не уплативший административный штраф вовремя, может получить штраф в двукратном размере, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Для получения информации о неоплаченных административных штрафах можно обращаться по следующим адресам:

- Отдел по исполнению административного законодательства УМВД России по г. Петрозаводску (г. Петрозаводск, ул. Калинина, 69, каб. 34, либо по телефону: 739-148);

- Отдел полиции № 1 УМВД России по г. Петрозаводску (г. Петрозаводск, ул. Мурманская, 37, либо по телефону: 739-159);

- Отдел полиции № 2 УМВД России по г. Петрозаводску (г. Петрозаводск, ул. Питкярантская, 32А, либо по телефону: 739-640);

- Отдел полиции № 3 УМВД России по г. Петрозаводску (г. Петрозаводск, Лососинское шоссе, 33/1, либо по телефону: 755-000).

Ранее в Карелии таможенник, выписывая штраф, ошибся на 20 тысяч рублей.