Жителям Петрозаводска предлагают сдать незаконные рекламные объявления в макулатуру

В городе стартует акция "Стоп – рекламе вне закона".

В Петрозаводске стартуют рейды по снятию несанкционированной рекламы в рамках акции "Стоп – рекламе вне закона". Мэрия приглашает горожан, трудовые коллективы и общественные организации принять участие в борьбе с незаконными объявлениями.

Первое мероприятие состоится в субботу, 21 апреля, на проспекте Ленина. В 11 часов всех желающих будут ждать у здания администрации Петрозаводска.

Участникам акции раздадут необходимый для борьбы с несанкционированной рекламой инвентарь: мешки, перчатки и скребки. А собранные бумажные объявления будут сданы в пункты приема макулатуры.