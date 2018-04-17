14:49, 17 Апреля 2018
Жителям Петрозаводска предлагают сдать незаконные рекламные объявления в макулатуру
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В городе стартует акция "Стоп – рекламе вне закона".
В Петрозаводске стартуют рейды по снятию несанкционированной рекламы в рамках акции "Стоп – рекламе вне закона". Мэрия приглашает горожан, трудовые коллективы и общественные организации принять участие в борьбе с незаконными объявлениями.
Первое мероприятие состоится в субботу, 21 апреля, на проспекте Ленина. В 11 часов всех желающих будут ждать у здания администрации Петрозаводска.
Участникам акции раздадут необходимый для борьбы с несанкционированной рекламой инвентарь: мешки, перчатки и скребки. А собранные бумажные объявления будут сданы в пункты приема макулатуры.
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