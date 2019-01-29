Жителям Петрозаводска предлагают воспользоваться "Компост-мобилем"

В это воскресенье по Петрозаводску проедет "Компост-мобиль", жители города смогут сдать органические отходы в безопасную утилизацию, сообщает мэрия.

С февраля рейсы "Компост-мобиля" будут организовываться в первое и третье воскресенье каждого месяца. Первая я акция по сбору органических отходов состоится 3 февраля.

Проект носит сезонный характер и будет проходить лишь в холодное время года, а в апреле уйдет на каникулы.

Распорядок движения "Компост-мобиля" совпадает с графиком действующего в Петрозаводске "Сбормобиля".