Жителям Петрозаводска предлагают воспользоваться "Компост-мобилем"

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В это воскресенье по Петрозаводску проедет "Компост-мобиль", жители города смогут сдать органические отходы в безопасную утилизацию, сообщает мэрия.
С февраля рейсы "Компост-мобиля" будут организовываться в первое и третье воскресенье каждого месяца. Первая я акция по сбору органических отходов состоится 3 февраля.
Проект носит сезонный характер и будет проходить лишь в холодное время года, а в апреле уйдет на каникулы.
Распорядок движения "Компост-мобиля" совпадает с графиком действующего в Петрозаводске "Сбормобиля".
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