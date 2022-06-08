Жителям Петрозаводска расскажут, как будет развиваться город до 2025 года

Кроме того, на очередной планерке в мэрии выступит военный комиссар Петрозаводска.

В понедельник в петрозаводской мэрии состоится традиционная городская планерка. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский.

«Друзья, в начале июня депутаты Петросовета приняли изменения в Генеральный план Петрозаводска до 2025 года. Подготовка документа велась несколько лет. Новый Генплан ждали тысячи горожан, чтобы решить множество важных вопросов. Как и обещал, этой теме мы посвятим очередную городскую планерку. Обсудим вместе, как Петрозаводск будет развиваться в ближайшие годы», — анонсировал предстоящее совещание Владимир Любарский.

Кроме того, градоначальник рассказал, что на планерке выступит военный комиссар Петрозаводска Владимир Кудрик. Сам Любарский отметил, что последнее время ему в «личку» поступают вопросы от горожан о приеме на контрактную службу.

Планерка начнется в 10 утра в понедельник, 27 июня. Будет доступна трансляция заседания.