Жителям поселка в Карелии вернут воду после крупной аварии

В полдень вода появится в кранах жителей поселка Деревянка, сообщили местные власти.

Во вторник, 22 ноября, с 12.00 возобновится подача воды жителям поселка Деревянка Прионежского района. Водой заполнены 14 километров трубопровода, сейчас заполняются резервуары в самом поселке.



Воду до особого распоряжения можно использовать только в технических целях, потому что пока рабочие занимаются дезинфекцией сетей водоснабжения.



Также необходимо пропустить воду в большом объеме, когда она поступит в дома. За период отсутствия воды и до момента окончания дезинфекции будет произведен перерасчет, сообщили власти Прионежья.



При этом, воду по-прежнему будут привозить по адресам: улица Мира, №№1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 16, 20 и Привокзальная, №13.



20 числа была найдена и устранена утечка, которая считалась основной. Но после запуска насосной станции была выявлена самая крупная утечка на участке трубопровода.



Работы по ее устранению заняли более 12 часов по причине

труднодоступности. Чтобы добраться до места, пришлось откачать большой объем воды с помощью тяжелой техники и мотопомп.



Напомним, к ликвидации аварии на водопроводе привлекали силы МЧС Карелии.









